È morta la donna 42enne ustionata nell'esplosione in via San Vito

Non ce l'ha fatta la donna di 42 anni rimasta gravemente ustionata nell'esplosione del 1° agosto in un'abitazione al pianterreno di via San Vito, a Corato.Le fiamme erano divampate dopo una fuga di gas da una bombola di GPL. Ricoverata in condizioni critiche al Policlinico di Bari, la donna è deceduta.