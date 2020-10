Codice del Comportamento, il Comune accetta proposte dai cittadini

Il Comune di Corato ha pubblicato avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini al fine di espletare la procedura aperta per l'adozione del Codice di Comportamento dell'ente.Con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 30.04.2019 si è proceduto a redigere una proposta di mappatura dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive e organizzative contemplate nel PTPCT, sottoposta all'attenzione dei vari settori al fine di raccogliere suggerimenti e/o proposte di modifiche, conclusasi con la redazione di una prima bozza di revisione del vigente Codice di comportamento del Comune di Corato, successivamente rivista ed integrata in attuazione delle linee guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 177/2020.Con Deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri della Giunta) n. 104 del 02.10.2020 è stata approvata l'"Ipotesi di Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corato", e si è stabilito di pubblicare all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito Internet dell'Ente, apposito Avviso Pubblico, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento alla medesima procedura di Cittadini, portatori di interessi diffusi e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Corato, affinché possano far pervenire proposte di integrazione.Pertanto,nonché sul sito web del Comune al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura aperta, invitando i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Corato a far pervenire proposte di integrazione.Le eventuali proposte di integrazione e modifica devono pervenire,redatte secondo lo schema pubblicato sul sito ufficiale, unitamente all' informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679.Per agevolare l'individuazione delle modifiche ed integrazioni di nuova introduzione, è reso pubblico anche il prospetto che reca il vigente Codice di comportamento comunale raffrontato con il nuovo testo. Qui l'accesso alla documentazione.Le proposte possono essere inviate secondo le seguenti modalità:- tramite posta certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.corato.ba.it;- tramite il servizio postale, al seguente indirizzo: Segretario Generale - Comune di Corato - Piazza Matteotti, 7 - 70033 - Corato (BA);- tramite presentazione diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Corato - Piazza Matteotti, 7 - 70033 - Corato (BA), dalle 08.00 alle 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, oltre che dalle 16.00 alle 18.00, nei giorni di martedì e giovedì.Tali proposte di integrazione saranno valutate all'interno del procedimento istruttorio e ai fini della redazione della relazione di accompagnamento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corato che sarà redatta in funzione della definitiva approvazione del Codice.