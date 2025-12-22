Coinvolti 110 studenti alla prima edizione di “In cammino per Ventotene”

Anna Maria Pisicchio, che, delegata dal Presidente di Terra Maiorum, Giuseppe Caldara, ha evidenziato la variegata offerta di prodotti enogastronomici locali, espressione significativa dell'identità del nostro territorio;

Santa Vetturi, Presidente dell'associazione culturale "Virtute e Canoscenza" di Bari e co-promotrice dell'evento, che - nel suo messaggio di saluto - ha augurato ai giovani presenti di poter vivere in tanti il sogno dell'Europa unita nella magica isola di Ventotene, dove tutto è nato; Cardenia Casillo, Presidente della Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, che - nel suo messaggio di saluto - ha sottolineato come la loro mission sostenga percorsi educativi, all'insegna della promozione delle identità locali in una visione europea;

Mario Leone, Direttore dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", che - nel suo messaggio di saluto - ha messo in luce l'alto valore formativo del Seminario Nazionale di Ventotene, con l'invito a percorrere insieme la strada della democrazia internazionale, in vista del processo di unificazione europeo e mondiale;

i Docenti delle Scuole aderenti che hanno portato i saluti dei rispettivi Dirigenti Scolastici e delle loro comunità.

Marina Cialdella, Membro del Comitato Direttivo di M.F.E. Corato, che - facendo riferimento alle ricorrenze giubilari - ha presentato l'itinerario culturale del Consiglio d'Europa intitolato alla via Francigena, tenendo conto della sua estensione al Sud, avvenuta nel 2019, e mettendo in risalto le azioni della Regione Puglia verso la piena fruibilità dei cammini come un competitivo prodotto turistico di heritage culturale;

Anna Maria Minutilli, ha illustrato, con una prospettiva europea, il volume "La via Francigena del Sud. Uomini, Santi, Luoghi e Mete" (atti di convegno – Trani, 20 dicembre 2020), di cui è stata curatrice, sottolineando alcuni contributi di rilievo di cui si compone la raccolta, risultato dello studio di prestigiosi esperti sul tema.

La sezione "Antonio Megalizzi" di Corato del Movimento Federalista Europeo e l'associazione culturale "Virtute e Canoscenza" di Bari hanno promosso l'evento "In cammino per Ventotene – I edizione 2025", che si è svolto il 13 dicembre u.s. a Corato presso la sala convegni di "Terra Maiorum – Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli", in collaborazione con il Centro "Europe Direct Puglia" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".In un momento storico in cui il mondo vive tempi inquieti e l'Europa appare fragile di fronte alle sfide geopolitiche, l'iniziativa proposta ha offerto numerosi spunti positivi di riflessione. La manifestazione ha avuto la finalità di divulgare gli esiti del Seminario Nazionale di Ventotene 2025 sul tema "Il federalismo in Europa e nel Mondo. Verso gli Stati Uniti d'Europa e un nuovo ordine mondiale", attraverso l'esperienza di Marialuisa Cialdella e di Giuseppe Procacci, studenti rispettivamente del Liceo classico "A. Oriani" di Corato e dell'I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia", di Corato, assegnatari delle borse di studio offerte dalla Fondazione Vincenzo Casillo e dal Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro.Il seminario ha avuto, altresì, l'obiettivo di presentare la via Francigena come itinerario culturale del Consiglio d'Europa, anche alla luce della proposta, avanzata nel 2021, di includere l'isola di Ventotene tra le sue tappe. L'iniziativa, introdotta da Loredana Cialdella, Segretaria della sezione "Antonio Megalizzi" di Corato del Movimento Federalista Europeo, ha avuto inizio con i saluti istituzionali di:Sono intervenuti: per l'I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia", la prof.ssa Tania Sciscioli, per l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi", il prof. Pietro Maria Cervellera, per l'I.I.S.S. "Oriani – Tandoi", la prof.ssa Annamaria Micello, per il liceo "Francesco De Sanctis" di Trani, la prof.ssa Antonia De Gennaro.Il seminario è proseguito con gli interventi di:Durante la mattinata è stato sviluppato, altresì, un focus sulla mobilità sostenibile, a cura di Chiara Gianvecchio e di Fabio Gallo dell'impresa Ferrotramviaria S.p.A., la quale si propone di diventare un modello di sostenibilità nel settore dei trasporti, in seguito anche alla scelta di dotarsi di innovativi elettrotreni, puntando al comfort e alla sicurezza dei viaggiatori, in chiave green. Infine, Adene Mintrone ha portato la voce del "Comitato via Francigena del Sud – Corato", evidenziando le attività di cui si occupa sul territorio, in ordine all'accoglienza dei 3 pellegrini/camminatori, nonché all'organizzazione e alla promozione di eventi divulgativi sugli antichi percorsi.Infine, con riferimento al Seminario Nazionale di Ventotene 2025, sono intervenuti Giuseppe Procacci, che ha posto l'attenzione sul federalismo, come traguardo a cui deve tendere l'Unione Europea per poter contare in modo più incisivo sulla scena politica internazionale, e Marialuisa Cialdella, che - partendo dal concetto di pace del filosofo Immanuel Kant - ha evidenziato come l'idea di una difesa comune europea sia l'unica soluzione per uscire dal buio della frammentazione geopolitica del Vecchio Continente. L'evento, allietato da intermezzi musicali eseguiti dalla violinista Alessia Laurora e da letture di brani a cura dell'attrice Beatrice Gallo, ha coinvolto complessivamente n. 110 studenti delle Scuole superiori aderenti alla rete di MFE Corato. Il servizio fotografico è stato realizzato dal fotografo professionista Stefano Gallo.L'iniziativa si è conclusa con un piccolo buffet offerto da "Terra Maiorum" per ricordare i 150 anni dalla sua fondazione. L'evento è stato coordinato da Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato. La cittadinanza è stata invitata con ingresso libero. La manifestazione si è svolta "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo", con il patrocinio dell'Associazione Europea delle vie Francigene (A.E.V.F.), della Presidente del Consiglio Regionale della Puglia concesso con atto n. 1127 del 10/10/2025, del Comune di Corato, del Comune di Ventotene, dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e della Fondazione Vincenzo Casillo. Il progetto ha ottenuto contributi economici da enti pubblici (Consiglio regionale della Puglia concesso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 354 del 18 settembre 2025, Comune di Corato, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"/Centro "Europe Direct Puglia") e da alcune imprese e fondazioni presenti sul nostro territorio (Ferrotramviaria S.p.A., Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l., Berardi Imballaggi di Francesco Berardi & C. s.a.s., Terra Maiorum – Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli, Ausonia Vivai e Fondazione Vincenzo Casillo).