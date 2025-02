Comune di Corato: ottenuto finanziamento PNRR per la digitalizzazione dello Stato Civile

Il Comune di Corato compie un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici: è stato ammesso al finanziamento PNRR per l'adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC). Grazie a un contributo di 14.030 euro, l'amministrazione comunale potrà completare il processo di digitalizzazione degli atti di stato civile, garantendo maggiore efficienza e accessibilità per i cittadini.Il finanziamento rientra nella Missione 1, Componente 1 del PNRR, all'interno dell'Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", e più precisamente nella Misura 1.4.4 – Estensione dell'uso dell'Anagrafe Nazionale Digitale (ANPR) e adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC), finanziata dall'Unione Europea con il programma Next Generation EU.L'integrazione con ANSC consentirà al Comune di Corato di:- Digitalizzare completamente gli atti di stato civile (nascite, matrimoni, cittadinanza, decessi).- Migliorare l'efficienza nella gestione documentale e ridurre i tempi di attesa per i cittadini.- Garantire l'interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).- Semplificare la comunicazione tra enti, rendendo più rapide e sicure le procedure amministrative.Nei prossimi mesi, il Comune procederà alla chiusura dei registri cartacei e all'attivazione del nuovo sistema, che sarà operativo in modo continuativo per garantire la piena digitalizzazione del servizio.Il Sindaco Corrado De Benedittis dichiara: «È un ulteriore passo nel percorso di modernizzazione della nostra Città e della pubblica amministrazione.La digitalizzazione dello Stato Civile si aggiunge a quella dell'Archivio Edilizio e più in generale alla digitalizzazione di tutto l'apparato amministrativo.Il vantaggio sarà in primo luogo per i cittadini, che potranno avere la documentazione di cui necessitano in tempi rapidi riducendo attese e costi.Ringrazio il Consigliere Ing. Giuseppe Di Bartolomeo delegato alla digitalizzazione insieme al Dirigente Avv. Giuseppe Sciscioli e al personale degli uffici coinvolti.»«Questo finanziamento segna un traguardo importante per la modernizzazione della nostra amministrazione – afferma Giuseppe Di Bartolomeo, Consigliere Comunale Delegato alla Digitalizzazione – La digitalizzazione dello Stato Civile non solo renderà i servizi più efficienti, ma semplificherà la vita dei cittadini, riducendo tempi e costi burocratici. Ringrazio per l'importante lavoro tutti gli uffici e le risorse coinvolte».