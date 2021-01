Con il Forum degli Autori la Befana dona libri ai bambini

Nel massimo rispetto delle vigenti norme circa la lotta al coronavirus, anche quest'anno il Forum degli Autori di Corato non si è voluto sottrarre al periodico appuntamento con il format intitolato "HappyFania, la Befana dona libri".Con la consueta partecipazione dell'Unione Nazionale degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, e la collaborazione nell'organizzazione di Federico Lotito, socio del Forum degli Autori, l'unica variante è stata costituita dalle modalità di esecuzione dell'evento, in quanto la tradizionale formula della donazione di libri ai bambini, nell'odierna circostanza e proprio in ossequio alle norme sanitarie, è stata sostituita con la scelta di donare libri per bambini all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi".La cerimonia si è svolta ieri mattina nell'androne dell'Istituto, alla presenza della Dirigente scolastica, Maria Rosaria De Simone, del Presidente del Forum degli Autori, Antonio Montrone, e del Presidente Nazionale dell'U.N.I.M.R.I., Gianni Porcaro, oltre che del sindaco, Corrado De Benedittis, e l'assessore alla cultura, Beniamino Marcone.Una interessante lettura a due voci sull'importanza della lettura e del libro, introdotta e conclusa con due momenti musicali composti ed eseguiti magistralmente da Luigi Palumbo, è stata eseguita da Luciana De Palma, docente del "Tattoli" e socia del Forum, nonché dallo stesso Montrone. Nel corso della esecuzione musicale, non è mancato un breve girotondo dei pochi bambini presenti. A loro, il dono di un considerevole numero di libri che arricchiranno la biblioteca scolastica e dolci manciate di caramelle.