In occasione del quarantennale della morte dell'indimenticabile e indimenticato tenore Mario Del Monaco, il Forum degli autori di Corato organizza un concerto in suo onore. L'evento, promosso in collaborazione con Agorà 2.0, Centro iniziative culturali ricreative sportive, liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" e Fidapa Bpw Corato, si svolgerà sabatro 15 ottobre nell'auditorium dell'istituto scolastico "Federico II Stupor Mundi" di via Teano, 86.Previste le esibizioni del sopranoe del tenore, accompagnati al pianoforte da. Condurranno. Porta alle 19, sipario alle 19:30.L'accesso sarà consentito esclusivamente per invito. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 3927038525.