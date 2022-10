Consensi e riscontri lusinghieri per il concerto in memoria del grande tenore Mario Del Monaco, nel quarantennale della scomparsa. L'evento, promosso dal Forum degli autori, si è tenuto lunedì 17 ottobre nell'auditorium dell'istituto di istruzione secondaria "Federico II - Stupor Mundi" di Corato. Hanno collaborato le associazioni Agorà 2.0, Cicres e Fidapa.In un'atmosfera scenica creata di proposito per l'occasione, sono stati realizzati dei flash appositi che hanno avuto il compito di far sì che il pubblico potesse immaginare di trovarsi in un grande tempio della lirica.Le voci del sopranoe del tenore, accompagnate al pianoforte dal maestro, hanno avuto la capacità di emozionare e di far giungere al cuore degli spettatori le melodie che sono state eseguite.Spaziando da Cilea a Giordano, da Leoncavallo a Mascagni e da Puccini a Verdi, il trio protagonista ha raccolto entusiasmi, applausi e acclamazioni, proponendo brani famosi tratti dalle opere "Adriana Lecouvreur", "Andrea Chenier", "Pagliacci", "L'amico Fritz", "Butterfly", "Tosca", "Manon Lescaut" e "Otello".Particolarmente apprezzata l'esibizione di ballo che ha aperto e chiuso l'excursus canoro e che è stata proposta da, con la simpatica aggiunta di un monologo sull'amore, eseguito da, storico e fondamentale elemento del gruppo teatrale incluso nel Forum.La regia e la conduzione della serata sono state affidate adche si è avvalso della preziosa collaborazione di, per la prima volta sul palcoscenico, elegantissima e che non ha affatto deluso.Il finale è stato costituito dall'ultima scena dell'Otello, quando il moro di Venezia, dopo l'Ave Maria" recitata da Desdemona la uccide, quindi canta la famosa aria intitolata "Niun mi tema".All'ingresso è stata gratuitamente distribuita agli spettatori una brochure redatta dal Forum all'interno della quale sono state inserite notizie e curiosità sulla straordinaria carriera di Mario Del Monaco.L'intervento del dirigente scolasticoha concluso la serata, occasione di consolidamento dei rapporti tra l'istituto e il Forum degli autori.