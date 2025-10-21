Comune di Corato
Comune di Corato
Politica

Lavori per il verde a Corato, “non c’era incarico formale”. Annullata ingiunzione da 27mila euro

La decisione del Tribunale: i lavori furono eseguiti senza contratto

Corato - martedì 21 ottobre 2025 15.20
Una richiesta di pagamento per lavori pubblici eseguiti nel territorio comunale di Corato si è trasformata in una battaglia giudiziaria, conclusa con la revoca di un decreto ingiuntivo da oltre 27.000 euro. Tra le righe del provvedimento, emerge però l'immagine di un meccanismo legato ad affidamenti da chiarire.

Con la sentenza n. 820/2025, firmata dal giudice Maria Teresa Moscatelli, il Tribunale di Trani ha accolto l'opposizione al pagamento delle fatture legate ad alcuni lavori effettuati a Corato, stabilendo che non vi fosse alcun contratto valido a giustificare il credito vantato dalla società esecutrice.

La vicenda ruota attorno a cinque fatture emesse nel marzo 2021 per interventi di manutenzione del verde urbano. La società creditrice sosteneva di aver ricevuto incarico diretto, mentre l'opponente – nella persona del sindaco - ha negato di aver commissionato i lavori, evidenziando che parte degli interventi risultava già affidata ad altra ditta tramite regolari determine, e che altri non erano mai stati formalmente autorizzati.

Durante il processo sono stati esaminati messaggi WhatsApp, registrazioni audio e testimonianze che dimostrano "un interessamento diretto del sindaco".

Il problema è subentrato al momento del pagamento: in assenza di un contratto formale, la ditta non aveva titolo per chiedere il pagamento delle fatture. Il Tribunale ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, ma nel farlo ha messo in luce una scarsa chiarezza nella gestione di questi affidamenti.

Analizzando gli scambi avvenuti tramite Whatsapp, il Tribunale ha ritenuto che tali "accordi" non fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vero accordo economico o di un incarico formale. Nessuna delibera, nessun impegno di spesa, nessuna pattuizione chiara: solo conversazioni informali e ringraziamenti per la disponibilità.

Alcuni messaggi confermano la volontà di valorizzare gli interventi attraverso la pubblicazione sui social. Secondo il Tribunale, i lavori sarebbero stati eseguiti a titolo gratuito, con finalità promozionali per la ditta, "in vista di possibili future collaborazioni".

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento delle spese legali. Una decisione che ribadisce l'importanza della formalizzazione degli incarichi e della trasparenza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
  • Lavori Pubblici
Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta
21 ottobre 2025 Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
21 ottobre 2025 Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Altri contenuti a tema
Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato Attualità Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato In programma piantumazione di alberi e nuova illuminazione
In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli" di Corato Vita di Città In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli" di Corato Il sindaco de Benedettis: «Interventi per scuole primarie e dell'infanzia, scelta la procedura dell'affidamento diretto»
Modifiche temporanee alla viabilità sull’estramurale per lavori urgenti alla rete fognaria Vita di Città Modifiche temporanee alla viabilità sull’estramurale per lavori urgenti alla rete fognaria I lavori si svolgeranno dal 4 al 7 agosto in corrispondenza di via Fogazzaro e viale Ettore Fieramosca
A Corato l'incontro "Una zona industriale funzionale e sostenibile: bisogni, proposte e soluzioni" Eventi A Corato l'incontro "Una zona industriale funzionale e sostenibile: bisogni, proposte e soluzioni" Appuntamento previsto venerdì 13 giugno
Ripristinata la segnaletica verticale in corrispondenza della rotatoria di san Magno Ripristinata la segnaletica verticale in corrispondenza della rotatoria di san Magno L'intervento manutentivo dopo la segnalazione effettuata dalla redazione di CoratoViva
Necropoli di san Magno a Corato: conclusi i lavori di sfalcio dell'erba Vita di Città Necropoli di san Magno a Corato: conclusi i lavori di sfalcio dell'erba Per la prima volta è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra gli Enti competenti
Sistemazione complanari, un comitato di cittadini ringrazia la Città metropolitana di Bari Vita di Città Sistemazione complanari, un comitato di cittadini ringrazia la Città metropolitana di Bari La nota stampa a firma di Vincenzo Adduci
In corso la bitumazione delle complanari di Corato Vita di Città In corso la bitumazione delle complanari di Corato Un altro passo per garantire maggiore sicurezza alla viabilità extraurbana
Sicurezza nelle campagne in vista della campagna olivicola: riunione di coordinamento a Corato
20 ottobre 2025 Sicurezza nelle campagne in vista della campagna olivicola: riunione di coordinamento a Corato
Fas Basket ko nel derby: al PalaLosito vince Molfetta
20 ottobre 2025 Fas Basket ko nel derby: al PalaLosito vince Molfetta
Domani consiglio comunale a Corato: l'ordine del giorno
20 ottobre 2025 Domani consiglio comunale a Corato: l'ordine del giorno
Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli
20 ottobre 2025 Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli
Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi
20 ottobre 2025 Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato
20 ottobre 2025 Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato
Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti
20 ottobre 2025 Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.