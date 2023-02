Confcommercio Corato incontra gli imprenditori della città

Confcommercio Corato organizza una riunione con gli imprenditori della città di Corato, invitandoli attraverso la seguente nota ufficiale:«In questo contesto di forte instabilità economica che sta colpendo il nostro paese, Confcommercio Corato ha deciso di organizzare diversi incontri per unire gli imprenditori di diversi settori, creando una voce unica per affrontare le difficoltà del momento. In questi incontri, ci saranno dei tavoli di confronto per affrontare ledifficoltà dei settori e raccogliere le esigenze di ogni attività. Confcommercio crede nell'unione dei singoli imprenditori per poter parlare ed essere ascoltati come una voce sola. Riteniamo che sia importante trovare soluzioni sinergiche e collaborative per fronteggiare le sfide che abbiamo davanti e partiremo da Hotel, Restaurant e Café.La partecipazione alla riunione è aperta a tutti coloro che desiderano essere parte di questa rete e contribuire attivamente alle discussioni.Confcommercio è convinta che solo unendo le forze si potranno trovare soluzioni per affrontare al meglio la situazione attuale».Confcommercio invita tutti gli imprenditori del settore HORECA a partecipare alla riunione che si terrà il 28 Febbraio 2023 alle ore 11.00 presso la sala convegni dell'azienda New Style – S.P. 231 Km 32.100.