Congresso Cittadino di Rimettiamo In Moto La Città

Il Coordinamento di Rimettiamo In Moto La Città è lieto di annunciare che domenica 19 gennaio, dalle ore 16.00, si terrà il Congresso Cittadino del movimento politico presso la sede in via Monte di Pietà, 55. Questo incontro rappresenta un'occasione fondamentale per fare il punto sulle attività svolte, raccogliere nuove idee e rinnovare l'organo del Coordinamento.Da più di quattro anni, in stretta collaborazione con il sindaco Corrado De Benedittis, l'amministrazione comunale e le forze politiche di maggioranza, lavoriamo per mettere al centro della vita politica i valori che ci ispirano: dialogo, nonviolenza, pace, giustizia e uguaglianza. L'obiettivo è sempre stato quello di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, convinti che solo unendo le forze si possano migliorare le condizioni della città.Il cuore pulsante del movimento è l'assemblea degli iscritti, che rappresenta l'organo principale. Il metodo assembleare, fondato su dialogo, partecipazione e trasparenza, costituisce la base dell'impegno politico.Con questo Congresso vogliamo rilanciare il nostro progetto e rinnovare l'appello alla partecipazione, con l'obiettivo di continuare, con ancora più forza e slancio, a "rimettere in moto la città", certi che il coinvolgimento diretto di ciascuno sia la chiave per costruire un futuro migliore per la nostra comunità.Invitiamo tutti gli iscritti e i cittadini interessati a partecipare e a condividere insieme questo importante momento.