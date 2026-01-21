Scuola, maturità
Consegna delle borse di studio dalla Fondazione "De Benedittis" agli studenti di Corato

Si svolgerà nell'auditorium Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi"

Corato - mercoledì 21 gennaio 2026
"Il coraggio della solidarietà". Su questo filo conduttore si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio assegnate dalla Fondazione "Luigi & Maria De Benedittis" ai ragazzi delle scuole superiori di Corato che, nel corso del biennio, si sono distinti per impegno, merito e per il desiderio di proseguire gli studi con più serenità.

La Fondazione 'Luigi & Maria De Benedittis' nasce da un'idea di Luigi De Benedittis che, negli anni novanta del secolo scorso, matura la decisione di destinare una cospicua parte dei suoi risparmi a un'associazione senza fini di lucro che promuove i valori della cultura e dell'istruzione fra le giovani generazioni.

Agricoltore capace di eccellere nel proprio settore, pur avendo interrotto gli studi alle scuole medie, Luigi De Benedittis puntò su impegno, passione, forza di volontà ed anche curiosità per il mondo della finanza che studiò in modo attento, andando a leggere in biblioteca giornali specializzati e libri dedicati all'argomento.

L'acume e l'intelligenza lo portarono a utilizzare queste nozioni per mettere da parte denaro utile per permettere alla famiglia di aiutare Maria, la sorella malata. Inoltre, non avendo ricevuto l'educazione che avrebbe voluto, e non avendo figli, decise di offrire la possibilità di continuare gli studi ai giovani più meritevoli ed in difficoltà. Lo fece con generosità, attraverso la creazione della Fondazione "Luigi e Maria De Benedittis", con sede a Corato in via Imbriani, 35, presieduta da Don Luigi Tarantini e avente il nipote Giuseppe De Benedittis come presidente onorario.

Dal 2011 la Fondazione ha istituito ogni anno, come voleva Luigi, la cerimonia di premiazione in cui vengono assegnate 5 Borse di studio a studenti del biennio delle quattro Scuole Superiori di Corato, segnalati dai dirigenti scolastici in base a criteri di merito e reddito familiare.

Ad oggi sono state consegnate 56 borse di studio in 14 anni di attività della Fondazione. 56 giovani oggi muovono i propri passi nel mondo anche grazie alla generosità di Luigi, che ha scelto di mettere a disposizione i risparmi di una vita dimostrando il coraggio della solidarietà.

La consegna delle borse di studio quest'anno si svolgerà presso l'auditorium Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" Via Teano, 86 sabato 24 gennaio 2026 alle ore 10.00.

La cittadinanza è invitata.
