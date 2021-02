Consiglio comunale in diretta da Palazzo di Città

Torna a riunirsi questo pomeriggio il consiglio comunale. Sono cinque i punti all'ordine del giorno che saranno affrontati nella seduta del consiglio comunale convocata dalla presidente Valeria Mazzone alle ore 17.CoratoViva seguirà l'appuntamento in diretta testuale.Ore 17.50 - Il consigliere Salvatore Mascoli interviene sulla sua scelta di lasciare il Pd e convergere al Gruppo Misto. «Non mi sono sentito coinvolto nei processi decisionali. «La mia è una posizione interlocutoria, aspetto risposte chiare e definite su come essere partecipi ai processi decisionali, sempre costruttivi. Auspico una coesione sociale e una collaborazione di tutti».Ore 17.45 - Il consigliere Tambone propone la redazione di un documento da inviare all'attenzione del presidente Emiliano affinchè riveda la sua ordinanza sulla scuola e in particolare la possibilità di scelta fra didattica in presenza e Dad. «Ci viene richiesto di garantire due diritti, quello degli studenti di recarsi a scuola e quello degli stessi di restare a casa ma per noi è impossibile e crea evidenti disagi».Ore 17.38 - Nel suo intervento Anna Malcangi (Sud al Centro) solleva le problematiche circa lo stato in cui vertono le casette in legno all'interno dell'isola ecologica di via Castel del Monte e l'evidente grave stato in cui verte la strada di accesso all'isola ecologica (per metà privata ad uso pubblico). Si richiede inoltre un prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana della Villa Comunale di via sant'Elia.Ore 17.35 - Si procede ad un minuto di silenzio per tutte le vittime del Covid su proposta di Anna Malcangi (Sud al Centro).Ore 17.30 - Ad appello effettuato risultano 23 i presenti. Assente il consigliere Gino Perrone per motivi personali. Inoltre, il presidente del consiglio comunica che il PD ha designato come capogruppo Nadia Gloria D'Introno mentre Salvatore Mascoli aderisce al gruppo Misto.