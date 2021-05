Consiglio Comunale, lavori sospesi. È caos su alcuni atti propedeutici al bilancio

È iniziata in maniera tormentata la seduta del consiglio comunale odierna nella quale si sarebbe dovuto procedere all'approvazione del bilancio di previsione e degli atti propedeutici alla sua approvazione.Dopo alcuni brevi preliminari di seduta, dai banchi dell'opposizione il consigliere comunale Ignazio Salerno (Direzione Corato) ha rilevato come il Documento Unico di Programmazione, atto fondamentale per la discussione ed approvazione del bilancio e la cui approvazione è all'ordine del giorno, non è stato discusso tra i consiglieri comunali così come previsto dalla norma, insinuando così il dubbio che qualsiasi atto successivo all'approvazione stessa del DUP potesse essere impugnato.Una denuncia che ha messo in discussione lo stesso prosieguo della seduta, al punto che si è proceduto (anche su richiesta di alcuni consiglieri della maggioranza) a sospendere per oltre 1 ora i lavori del consiglio per una riunione di capigruppo. Una azione che a sua volta non ha dipanato i dubbi, al punto che il consigliere di maggioranza Giuseppe Di Bartolomeo ha chiesto una nuova sospensione del consiglio e una ripresa dei lavori nel pomeriggio.Una proposta non gradita dalle opposizioni, in particolare dal consigliere Bovino che ha richiesto la trattazione del DUP in seduta odierna e aggiornamento della seduta in seconda convocazione. Da parte di altri consiglieri di maggioranza, il conforto dei pareri di funzionarie del segretario generale in direzione di una piena legittimità degli atti, sarebbe sufficiente per evitare il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione .Il consigliere Mascoli, infine, ha chiesto ai colleghi di opposizione di scusare eventuale errori e di collaborare. La proposta di Di Bartolomeo di rinviare al pomeriggio il proseguimento dei lavori è stata accolta con il voto della sola maggioranza.Si torna in aula alle 16. Diretta sui canali social del Comune di Corato e nella Home Page di www.coratoviva.it