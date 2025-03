Consulta della pari opportunità: presentazione del workbook "Esci dalla storia che ti trattiene, entra nella storia che sei disposta a creare"

Corato si prepara ad accogliere un evento dedicato alla crescita personale e al cambiamento tutto al femminile realizzato dalla Consulta per la Parità del Comune.Il 15 marzo alle 17.30, presso il Comus in piazza Sedile, verrà presentato il Workbook "Esci dalla storia che ti trattiene, entra nella storia che sei disposta a creare", edito da Giannatelli con la presenza di Felice Addario Assessore alla Città Solidale e alle politiche sociali.Questo libro, pensato come una vera e propria bussola per chiunque voglia affrontare un percorso di trasformazione, offre esercizi pratici, riflessioni e strumenti utili per superare le proprie paure, sviluppare il proprio potenziale e abbracciare il cambiamento come un'opportunità di crescita.Le autrici, Brunella Guida e Annamaria De Matteis, porteranno le loro esperienze professionali e personali in un dialogo aperto con il pubblico. Brunella Guida, business coach e futurista, ha una lunga esperienza nella consulenza manageriale e nella formazione strategica. Annamaria De Matteis, avvocata e coach, ha trasformato il suo percorso di vita in una missione per aiutare le persone a realizzare il proprio cambiamento.A condurre l'incontro sarà Daniela Mattia, Vicepresidente della Consulta Pari Opportunità del Comune di Corato, Presidente del Lions Club Castel del Monte Host e Coordinatrice per la provincia di Bari della Fondazione Bellisario. Con oltre 40 anni di esperienza in ambito aziendale, coaching e sviluppo personale, guiderà la presentazione con spunti e riflessioni.L'evento rappresenta un'opportunità imperdibile per tutte le donne e non solo vogliano scoprire strumenti concreti riscrivere la propria storia e trasformare la propria vita.La Consulta con la sua presidente Teresa De Meo ringrazia il Comus nella persona di Mariella Strippoli per aver dato la loro disponibilità ad ospitare l'eventoL'ingresso è libero, vi aspettiamo numerose.