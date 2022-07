Un appuntamento con la riflessione che impreziosirà la significativa e apprezatissima mostra fotografica di Doriana Maldera, intitolata "Storie tra le mani – La gentilezza dei gesti porta buoni frutti". Venerdì 29 luglio, alle ore 20, si terrà all'evento culturale sul tema "Nella vecchiaia daranno ancora frutti" (Sal 92,15) - Gli anziani: radici del futuro".Gli anziani, custodi di saggezza e maestri di tenerezza, costituiscono un dono prezioso per tutta la comunità e laintende rimarcarlo con un momento di approfondimento incluso nel programma dell'esposizione delle suggestive immagini catturate dall'obiettivo diSe ne discuterà con il Sindaco di Corato, l'Arcivescovoche porterà la sua riflessione sul messaggio del Papa in occasione del a Seconda giornata mondiale dei nonni e degli anziani (24 luglio) e la scrittriceche presenterà il suo libro per l'infanzia dal titolo "Il gomitolo di lana", un albo illustrato che racconta la storia di una nonna pugliese e dell'amore e della tenerezza con cui la sua famiglia ha saputo riannodare i suoi ricordi. La serata sarà allietata dalla cantantee dal pianistaIl progetto fotografico dedicato agli ospiti della Fondazione Oasi Nazareth RSA Beata Vergine Maria Salus Infirmorum è stato realizzato nell'ambito delle attività laboratoriali della struttura ed è stato finalizzato a ricercare nella memoria i gesti del cuore e a far rivivere tracce della propria storia, lasciando emergere emozioni e ricordi, attraverso oggetti personali, azioni quotidiane, abitudini e ritualità.È poi diventato una mostra, aprendosi al territorio, in un'ottica di educazione alla gentilezza e di dialogo intergenerazionale, tra i giovani e la generazione che rappresenta le nostre radici.La mostra di Doriana Maldera sarà visitabile fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle 21; sabato e domenica dalle 19 alle 23.