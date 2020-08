Contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico, un incontro a Palazzo di Città

In vista della partecipazione da parte del Comune di Corato (BA), al bando regionale indetto con "Determinazione del dirigente Sezione Protezione Civile 29 giugno 2020, n.276 - POR PUGLIA 2014-2020 – Azione 5.1 – Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Approvazione di Avviso pubblico per la selezione di proposte volte all'implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico", si invita il PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE (PES) e tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro per il giorno giovedì 20 agosto c.a. alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Corato (BA) in Piazza Marconi n.12.Visto l'interesse della tematica in argomento e considerata la funzione fondamentale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi nell'ambito del territorio comunale, e dovendo questo Ente perseguire l'obiettivo di mettere in sicurezza e monitorare le aree a più alto rischio idrogeologico e geomorfologico, mitigare i rischi e prevenire i danni alle persone, cose e ad attività produttive, si auspica una ampia partecipazione.