Contributi economici per famiglie numerose: gli esiti dell'avviso pubblico

Lo scorso 30 luglio 2024, l'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi ha pubblicato un bando per rimborsare le spese ludico-formative e sanitarie sostenute nel 2024 dalle famiglie numerose residenti nei tre Comuni.Alla scadenza del 30/09/2024, le domande pervenute sono state n. 80, di cui n. 76 ammesse al beneficio economico, come si evince dall'atto pubblicato al seguente link: https://bit.ly/esiti-famiglie-numerose (visionare l'Allegato A). In media, il contributo per ciascuna famiglia è stato di oltre € 500, a rimborso delle spese per attività formative e culturali extra-scolastiche per ragazzi, così come per ticket sanitari, visite specialistiche, etc.Si precisa che, come da normativa regionale, potevano presentare istanza solo quei nuclei, anche mono-genitoriali, con numero di figli conviventi fiscalmente a carico pari o superiore a tre - compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido pre-adottivo - composti da cittadini italiani o di uno Stato appartenente alla UE, oppure, per i cittadini extracomunitari in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi. Il limite ISEE era di € 25.000.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, esprimono soddisfazione per il sostegno economico garantito alle famiglie numerose e dunque con un carico di cura particolarmente significativo.