Corato tra i 7 comuni ammessi per la Scuola di formazione sulle Politiche giovanili di Regione Puglia

Un importante traguardo per il Comune di Corato, che è stato ammesso a partecipare alla Scuola di formazione sulle Politiche giovanili organizzata da Regione Puglia e ARTI Puglia, in collaborazione con ANCI Puglia.L'iniziativa, che mira a formare e rafforzare le competenze degli amministratori locali sulle politiche giovanili, prevede una serie di incontri e attività di approfondimento che si terranno a Bari, Bruxelles e Lecce.A rappresentare il nostro Comune sarà l'Assessore alle Politiche giovanili Luisa Addario, che avrà l'opportunità di conoscere le esperienze dei Comuni più virtuosi, confrontarsi con esperti del settore e portare a Corato nuovi strumenti e strategie per lo sviluppo di progetti dedicati ai giovani.Essere tra i soli sette Comuni della provincia di Bari ammessi a questa prestigiosa formazione è un riconoscimento del nostro impegno per la crescita e il benessere delle nuove generazioni.Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile consultare il sito di ARTI Puglia