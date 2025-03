Corato tra i primi cinque comuni a ottenere il finanziamento regionale per i distretti del commercio

Il Comune di Corato si distingue a livello regionale nel sostegno al commercio locale, risultando tra i primi cinque comuni pugliesi ad aver ottenuto il finanziamento previsto dal IV Bando DUC – Distretti Urbani del Commercio, promosso dalla Regione Puglia.L'ammissione al finanziamento, per un importo complessivo di 52.500 euro (cui si aggiungono euro 22.500 quale quota di cofinanziamento comunale), è stata ufficializzata con comunicazione della Regione, che ha confermato l'assegnazione e la prossima erogazione della prima tranche di 26.250 euro.Il finanziamento ottenuto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione del commercio locale, denominato "Qorato VIBRA", che punta a rafforzare l'attrattività del centro storico e a incentivare il tessuto commerciale cittadino. L'iniziativa si collega alle attività già avviate con il precedente bando DUC, con l'obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale epotenziare la visibilità e l'innovazione delle attività economiche locali.Il progetto prevede:- Mappatura e riqualificazione dei locali sfitti, per favorire l'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali;- Pianificazione integrata sul commercio, con un programma di azioni condivise per rilanciare il commercio di prossimità;- Tre eventi di partecipazione attiva, tra cui incontri di consultazione e presentazione delle strategie di sviluppo;- Campagne di comunicazione e marketing, per valorizzare le attività storiche e promuovere il commercio locale in periodi chiave come festività e saldi;- Interventi di arredo urbano, per migliorare la qualità degli spazi commerciali e rendere le aree di Distretto più accoglienti e fruibili.Questo finanziamento rappresenta il secondo successo in pochi mesi, dopo quello ottenuto nel dicembre 2023. In quell'occasione, grazie all'approvazione del Documento Strategico del Commercio da parte del Consiglio Comunale il 21 novembre 2023, il Comune di Corato aveva ricevuto un contributo di 40.000 euro dalla Regione Puglia attraverso il III Bando DUC. Questo fondo, insieme a un cofinanziamento comunale di 15.000 euro, è stato destinato alla valorizzazione del centro storico, con l'obiettivo di riposizionare commercialmente la città nel contesto territoriale, incrementare i consumi locali e promuovere la cultura enogastronomica legata alle tradizioni locali.In totale, negli ultimi mesi il Comune di Corato ha quindi ottenuto 92.500 euro di finanziamenti regionali, a cui si aggiungono 37.500 euro di cofinanziamento comunale, per un investimento complessivo di 130.000 euro destinati alla valorizzazione e al rilancio del commercio cittadino."Il Distretto Urbano del Commercio del Comune di Corato ottiene anche il finanziamento del IV bando. Un importante risultato che ci consentirà di proseguire nel percorso già intrapreso. Tante le misure già in campo, altre se ne aggiungeranno per rendere sempre più vivibile il nostro centro per consentire alle attività commerciali, agli esercizi di vicinato e alle associazioni di poter essere presenti nel centro e così dare un nuovo vigore e un nuovo slancio anche allo sviluppo economico della nostra città. - Commenta l'Assessore allo Sviluppo Economico, Concetta Bucci - Il risultato ottenuto è il frutto di un lavoro di squadra tra l'Amministrazione, l'Ufficio SUAP del Comune di Corato e le associazioni di categoria socie del DUC, Confcommercio e Confesercenti. A loro un grazie davvero sincero per il lavoro notevole e svolto a tempo di record per ottenere questo risultato.""La Regione ha premiato una strategia chiara e ben definita, che ha visto il Comune di Corato intraprendere un percorso strutturato a favore del commercio locale. Prima con l'approvazione del Documento Strategico del Commercio, poi con l'ottenimento del finanziamento del III Bando DUC e, infine, con questo nuovo risultato del IV Bando. Una serie di azioni che hanno un unico obiettivo: ravvivare l'economia del centro storico, creando nuove opportunità per le attività locali e rafforzando il ruolo di Corato come polo attrattivo per residenti e visitatori" dichiara il Dirigente SUAP, Avv. Pippo Sciscioli.