Corato ospita la Carovana e la Tavola della Prevenzione della Susan G. Komen Italia 

Sabato 22 marzo, Corato accoglierà la Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile promosso dalla Susan G. Komen Italia APS in collaborazione con il Comune di Corato.L'iniziativa si svolgerà in Piazza Cesare Battisti, dalle 9:00 alle 16:30, offrendo visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici. Questi servizi saranno rivolti alle donne non inserite nelle liste di screening regionale, individuate dal settore Servizi Sociali del Comune di Corato.Il Comune di Corato ha intrapreso questa collaborazione positiva con il comitato Puglia della Komen per avviare un percorso virtuoso di attenzione e cura che coinvolgerà la comunità per promuovere l'importanza della prevenzione in ambito oncologico.In vista dell'evento, il 21 marzo alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città (Piazza Marconi 12) si terrà la Tavola della PrevenzioneDopo i saluti istituzionali del Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, dell'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario, dell' Assessore alla Qualità Urbana Antonella Varesano e della Presidente del Consiglio Valeria Mazzone, interverranno:- Linda Catucci – Presidente Comitato Regionale Komen Puglia- Marco Moschetta – Responsabile U.O.S.D. Radiodiagnostica ad indirizzo senologico, Coordinatore Breast Care Unit- Michele Ardito – Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia PO Corato- Gennaro Cormio – Direttore U.O.S.V.D. "Ginecologia Oncologica" IRCCS Istituto Oncologico Giovanni Paolo II - Bari- Antonio Piccolomo – Presidente Associazione medico-scientifica Coratina- Ivana Pomodoro – Biologa nutrizionista, specialista in microbiologia e virologia (ex presidente di Onda d'Urto Corato)- Domenico Resta – Presidente ANT Corato"La prevenzione è il più efficace strumento per la tutela della salute. Come amministrazione comunale, siamo orgogliosi di ospitare e sostenere la 'Carovana della Prevenzione' della Susan G. Komen Italia, un'iniziativa che rappresenta un'opportunità concreta per molte donne del nostro territorio. Crediamo fermamente che investire sulla prevenzione oncologica significhi investire sulla qualità della vita della nostra comunità." Dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario, l'Assessore alla Qualità Urbana Antonella Varesano e la Presidente del Consiglio Valeria Mazzone"Siamo qui per ribadire l'importanza della prevenzione. La cura presuppone il tempo che decidiamo di dedicarci e la Komen fa questo, restituisce alle donne il tempo che non hanno dedicato a se stesse" spiega Linda Catucci, presidente del comitato Puglia della Susan G. Komen Italia.