Polis scende in campo per cambiare la città

Con la prima uscita ufficiale, avvenuta tramite la presentazione di domenica 16 marzo, abbiamo annunciato alla Città la nascita di questa nuova Associazione Politica civica sulla scena politica locale.Il nostro obiettivo è innanzitutto il dialogo costruttivo e propositivo con le Forze Politiche che vorranno interagire con noi, AIUTANDOCI A VOLTARE PAGINA.Vogliamo umilmente offrire una nuova visione per la nostra Città, che si concretizzi in un impegno forte ed evolutivo per il nostro territorio.La nostra Associazione è composta da donne e uomini forti di professionalità acquisita nel tempo, in contesti complessi e impegnativi e con competenze acquisite da mettere al servizio della Città.Con particolare riguardo alle generazioni più giovani, crediamo fermamente che la partecipazione attiva dei cittadini sia fondamentale per apportare nuove energie al contesto politico attuale.La nostra visione è quella di una Comunità coesa, ponendo il dialogo, l'affidabilità e la serietà al centro della nostra azionepolitica.Grazie al confronto con il tessuto sociale cittadino, intendiamo lavorare nel solco di una significativa discontinuità con l'operato dell'attuale Amministrazione Comunale, attraverso una "visione programmatica vasta e strutturata" di Città che stiamo approfonditamente studiando.Azione che sarà lungimirante, capace di produrre ricadute non solo nell'immediato ma, soprattutto, a lungo termine a beneficio del Territorio.L'Associazione Politica "POLIS" è in fase costituente, per cui è aperta al coinvolgimento civico di quanti vorranno contribuire con il loro apporto, con la precisa volontà di coinvolgere e rendere protagonisti i più giovani.Al fine di stimolare il dibattito pubblico nella Comunità, ci prefiggiamo di organizzare a breve diverse iniziative sui temi più sentiti dalla collettività.