Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato

Prosegue nella zona di Corato l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. In particolare, nel corso del periodo estivo, sono stati effettuati numerosi servizi straordinari di controllo, mirati al contrasto della criminalità diffusa e al potenziamento della sicurezza urbana.Durante i servizi di controllo straordinario realizzati nel periodo estivo la Polizia di Stato ha effettuato 62 posti di blocco, nel corso dei quali sono state identificate 1320 persone, di cui 286 con precedenti di polizia. Sono state inoltre eseguite 21 perquisizioni personali e contestate 30 contravvenzioni al Codice della Strada.3 persone sono state arrestate e 7 denunciate in stato di libertà.