Social Video 3 minuti Controlli serrati per evitare gli spostamenti, l'intervista al vice comandante Loiodice

Importante dispiegamento di forze dell'ordine per contenere eventuali spostamenti non giustificati in questo particolare lunedì di Pasquetta.Tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, sotto il coordinamento della Polizia di Stato, sono impegnate a garantire l'osservanza delle norme anticontagio.Diversi i posti di blocco istituiti in città. Anche la Polizia Locale ha impiegato numerose pattuglie per le vie della città, dislocate in luoghi strategici e di particolare afflusso dei veicoli.Al momento non si registrano criticità. I cittadini sembrano aver risposto responsabilmente all'invito a non spostarsi lontano dalle proprie abitazioni.Ne abbiamo parlato con il vice comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice.