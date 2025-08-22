La Polizia di Stato
La Polizia di Stato
Cronaca

Controllo del territorio: sequestrati due ciclomotori in piazza Vittorio Emanuele

Intervento mirato delle forze dell'ordine

Corato - venerdì 22 agosto 2025 12.47
Nella serata di ieri, piazza Vittorio Emanuele è stata teatro di un'operazione di controllo del territorio condotta sotto la direzione del commissariato di polizia.

L'intervento, pianificato in risposta a segnalazioni persistenti da parte dei cittadini, ha portato al sequestro di due ciclomotori che da tempo destavano sospetti per comportamenti illeciti e guida pericolosa. L'operazione ha confermato l'efficacia del presidio costante sul territorio.

Corato risponde con fermezza all'illegalità, riaffermando il valore della presenza attiva dello Stato nelle piazze e nelle strade.
  • Polizia
