Controllo del territorio: sequestrati due ciclomotori in piazza Vittorio Emanuele

Nella serata di ieri, piazza Vittorio Emanuele è stata teatro di un'operazione di controllo del territorio condotta sotto la direzione del commissariato di polizia.L'intervento, pianificato in risposta a segnalazioni persistenti da parte dei cittadini, ha portato al sequestro di due ciclomotori che da tempo destavano sospetti per comportamenti illeciti e guida pericolosa. L'operazione ha confermato l'efficacia del presidio costante sul territorio.Corato risponde con fermezza all'illegalità, riaffermando il valore della presenza attiva dello Stato nelle piazze e nelle strade.