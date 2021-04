Convocato il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione

Istituzione, ai sensi della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020), del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione del Regolamento Comunale per la sua applicazione. Tassa sui rifiuti (TARI). Presa d'atto della Determina AGER n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2020 per il Comune di Corato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato. Determinazione per l'anno 2021 dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Irpef. Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2021. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2021 – Art. 58 L. 133/2008. Approvazione. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2021. Non disponibilità. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016. . Lgs. N. 50/2016 - Approvazione programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Approvazione del Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2021-2023 (Art. 3 comma 5 L. 24 dicembre 2007 n. 244). Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2021-2023. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151 D. Lgs. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011).

Si informa la cittadinanza che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale, è stata convocata nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazionecon inizio alleed occorrendo in 2^ convocazione mercoledì 12 maggio 2021 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:SEDUTA PUBBLICASi precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. A tal fine, il pubblico non potrà essere ammesso.La pubblicità della seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming.