Convocato il primo consiglio comunale, si elegge il presidente dell'assemblea

Il primo consiglio comunale dell'era De Benedittis si svolgerà senza pubblico.Il prossimo 21 dicembre, alle ore 10, il neoeletto sindaco e i 24 consiglieri comunali che formano la massima assise cittadina si riuniranno per la prima volta per gli adempimenti rituali della prima seduta e per l'elezione del presidente dell'assemblea, primo vero grande scoglio politico che l'amministrazione si troverà ad affrontare.Se, infatti, sino alla nomina della giunta era apparso scontato che la maggioranza fosse granitica e composta da 18 consiglieri comunali (annoverando gli eletti che avevano sostenuto il candidato sindaco Vito Bovino al primo turno), la dialettica politica intercorsa successivamente ha sgretolato il blocco. E l'elezione del presidente del consiglio comunale sarà il banco di prova anche per verificare la compattezza della maggioranza stessa.Il consiglio comunale si terrà in presenza per consentire l'elezione a scrutinio segreto del presidente dell'assemblea. In pole position per ricoprire l'importante carica ci sarebbe l'esponente di Italia in Comune Valeria Mazzone. Sarà l'urna del consiglio, tuttavia, a stabilire chi dovrà presiedere per tutta la legislatura i lavori dell'assemblea.Sei i punti all'ordine del giorno: la convalida del sindaco e degli eletti, l'elezione del presidente dell'assemblea, il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta, l'accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità dei componenti della giunta e l'elezione dei componenti della commissione elettorale.La prima assemblea, convocata dal sindaco, sarà presieduta dal consigliere anziano, nella fattispecie l'esponente di Direzione Corato Gabriele Diaferia.Il banco di prova, dicevamo, per testare la compattezza della maggioranza allargata o anche quella uscita dalle urne sarà la votazione del presidente del Consiglio Comunale. Saranno sufficienti 16 voti per eleggere il capo dell'assemblea al primo scrutinio. Dopodiché basterà la maggioranza semplice di 13 consiglieri.Diretta testuale su CoratoViva.it.