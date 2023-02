Corato Brucia ...inesorabile lista di incendii alle auto in sosta

Doppio rogo in via Pavese e Gigante

Ormai e' diventata una piaga sociale la lista degli incendi notturni ai danni di autoveicoli continua inesorabilmente ad allungarsi.L'odioso fenomeno ,adesso con un cliche' del doppio incendio, si verifica con una frequenza preoccupante e sui social la gente inizia a chiedere impulso alle indagini da parte degli organi inquirenti.Questa notte, il primo episodio intorno alle 2,30 in via Cesare Pavese dove una Lancia Musa e' stata completamente distrutta dalle fiamme, il secondo alle luci dell'alba in via Gigante una Mercedes nera.Le fiamme hanno avvolto le due auto in sosta, fino all'arrivo dei vigili del fuoco,giunti per spegnere l'incendio ,anche grazie alla collaborazione della Metronotte e della Polizia di Stato..Spetterà alle indagini degli organi competenti risalire all'identità degli autori e verificare. se ancora una volta, vi siano legami tra quest'ultimo atto incendiario e gli altri verificatisi a stretto giro nell'ultimo periodo nella nostra città.