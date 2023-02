Doppio rogo di auto in via Genzano

La lista degli incendi notturni, ormai oltre la decina in poco meno di quaranta giorni dall'inizio dell'anno, ai danni di autoveicoli continua inesorabilmente ad allungarsi.L'odioso fenomeno, si verifica con una frequenza preoccupante per una cittadina di medie dimensioni qual è Corato .Questa notte, intorno alle 2, un altro episodio ha interessato dueautomobili, parcheggiate in via Genzano in pieno centro storico..Le fiamme hanno avvolto le due auto in sosta, fino all'arrivo dei vigili del fuoco ,giunti per spegnere l'incendio..Spetterà alle indagini degli organi competenti risalire all'identità degli autori e verificare. se ancora una volta, vi siano legami tra quest'ultimo atto incendiario e gli altri verificatisi a stretto giro nell'ultimo periodo nella nostra città.