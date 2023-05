Corato brucia ancora: Ford carbonizzata nella notte

L'episodio attorno alle 3:30 di oggi in Via Baracca

Ancora una notte di fuoco per Corato, ancora un auto data alle fiamme nella notte. Non si arresta il fenomeno di piromania ai danni di autoveicoli nella nostra città, ormai all'ordine del giorno.Questa notte, alle 3:30 circa, è toccato ad una Ford posteggiata a pochi passi dal centro, in Via Baracca. Le fiamme hanno praticamente divorato il mezzo, lasciandone solo la carcassa.Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.