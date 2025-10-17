Corato, messa in preparazione alla canonizzazione dei santi venezuelani

Alla vigilia della canonizzazione dei santi venezuelani Josè Gregorio Hernandez e Carmen Rendiles che si terrà domenica 19 Ottobre in Vaticano, verrà celebrata una Messa di preghiera sabato 18 Ottobre 2025 ore 19:00 presso la Chiesa Matrice SS Maria Maggiore - Corato.Gli organizzatori Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza invitano tutta la collettività coratina e Italovenezuelana residenti sul territorio a unirci in preghiera durante la celebrazione della santa messa.