Corato protagonista a Evolio Expo 2026

Dal 29 al 31 gennaio, Corato approda a EVOLIO Expo, l'evento internazionale dedicato all'oro verde che si svolge all'interno della Fiera del Levante di Bari. La città si presenta con il progetto " Corato Cultivar Bellezza", , un racconto che trasforma la nostra preziosa Cultivar Coratina da eccellenza agricola a simbolo di identità, forza e cultura.Oltre il prodotto, un territorio: Corato narra la sua anima laboriosa, il suo paesaggio rurale e la sua spinta verso il futuro. Dalle degustazioni in fiera all'accoglienza di buyer internazionali nel nostro centro storico, mostreremo al mondo che la Coratina è la radice profonda della nostra bellezza.