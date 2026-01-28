Olio extravergine di oliva
Olio extravergine di oliva
Territorio

Corato protagonista a Evolio Expo 2026

La città si presenta con il progetto "Corato Cultivar Bellezza"

Corato - mercoledì 28 gennaio 2026 08.55
Dal 29 al 31 gennaio, Corato approda a EVOLIO Expo, l'evento internazionale dedicato all'oro verde che si svolge all'interno della Fiera del Levante di Bari. La città si presenta con il progetto " Corato Cultivar Bellezza", , un racconto che trasforma la nostra preziosa Cultivar Coratina da eccellenza agricola a simbolo di identità, forza e cultura.

Oltre il prodotto, un territorio: Corato narra la sua anima laboriosa, il suo paesaggio rurale e la sua spinta verso il futuro. Dalle degustazioni in fiera all'accoglienza di buyer internazionali nel nostro centro storico, mostreremo al mondo che la Coratina è la radice profonda della nostra bellezza.
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
Corato protagonista a Evolio Expo 2026
  • eventi
“In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
28 gennaio 2026 “In Gamba”: Verso una mobilità sostenibile a Corato
“Frankenstein - the monster and the myth " in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
28 gennaio 2026 “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”
Altri contenuti a tema
Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro Speciale Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro Un format che unisce cucina e vino nel cuore della città
Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato Eventi Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato Tema di questa nuova edizione sarà "Dalle parole alla Parola"
Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi” Attualità Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi” Esperienze sul campo per Simona e Grazia, studentesse premiate dal Viva Network
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari" Eventi A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari" Si svolgerà alla biblioteca comunale il 22 gennaio
"Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone Eventi "Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone Un concerto dei Classic Sound Trio
Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato Eventi Armonie di Natale: il coro Hope Jubilee Singers in concerto a Corato Appuntamento il 3 gennaio nella chiesa del Sacro Cuore
La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale Attualità La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale Prossimo appuntamento domani con Loredana Bertè
Al Teatro di Corato lo spettacolo “Molto disagio per nulla” di Daniela Baldassarra Eventi Al Teatro di Corato lo spettacolo “Molto disagio per nulla” di Daniela Baldassarra Appuntamento previsto domani, 28 dicembre
Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
28 gennaio 2026 Giornata della Memoria, l'ANIMIG di Corato condanna ogni genocidio presente e passato
Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato
27 gennaio 2026 Ferrotramviaria, anomalia tecnica alle porte di Bari. Disagi per i pendolari di Corato
Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
27 gennaio 2026 Al liceo artistico una lezione per il Giorno della Memoria: ricordare il passato per agire nel presente
"Radici e Storie ": al via a Corato le passeggiate urbane
27 gennaio 2026 "Radici e Storie": al via a Corato le passeggiate urbane
Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani
27 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, importante e sofferta vittoria contro Trani
Giornata della memoria, De Benedittis: «Le derive autoritarie non hanno mai portato nulla di buono»
27 gennaio 2026 Giornata della memoria, De Benedittis: «Le derive autoritarie non hanno mai portato nulla di buono»
Presentazione di "In Gamba " a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile
27 gennaio 2026 Presentazione di "In Gamba" a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile
Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato
27 gennaio 2026 Tra guerre e responsabilità: un dibattito necessario a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.