Corato ritrova la sua Biblioteca Comunale

Dopo anni di attesa, Corato riabbraccia la sua Biblioteca Comunale, rinnovata negli ambienti e allargatasi anche all'interno di Palazzo Gioia. Un luogo di cultura a tutto tondo, dove arte si fonda con il sapere, un luogo d'incontro e crescita per l'intera comunità. La riapertura rappresenta un momento significativo per la città, come sottolineato dal sindaco Corrado De Benedittis, che parla di un «importante risultato, un riconoscimento culturale e civile per la voglia di cultura di questa città».La biblioteca non è solo uno spazio fisico, ma un simbolo di rinascita e di progettualità. «Va a fare da sistema rispetto alla vivacità culturale, popolare, economica e sociale che caratterizza Corato», ha spiegato il primo cittadino, ricordando come la Regione Puglia abbia recentemente riconosciuto il valore artistico e turistico della città. Un riconoscimento che tiene conto delle bellezze, spesso nascoste, del territorio e della pianificazione culturale e amministrativa che l'amministrazione sta portando avanti.La nuova biblioteca si presenta rinnovata, moderna, pensata per essere vissuta in modo dinamico e inclusivo. «Una biblioteca così bella, così grande, così moderna, rinnovata anche nelle sue impostazioni di utilizzo, è davvero un fiore all'occhiello nell'intero territorio», ha aggiunto il sindaco.Oltre a custodire libri e conoscenza, la struttura si candida a diventare un punto di riferimento per studenti, studiosi e cittadini di tutte le età. Un luogo dove incontrarsi, studiare, partecipare a eventi e sentirsi parte di una comunità che investe sulla cultura come motore di sviluppo e identità.La riapertura della Biblioteca Comunale è certamente un grande passo avanti per questa comunità, uno step importante per la crescita della nostra Corato.