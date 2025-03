Oggi si inaugura il Centro e Archivio di Drammaturgia "Tutto il Teatro"

Questa sera alle 18:30, si inaugura l'Archivio e Centro di Drammaturgia "Tutto il Teatro" con un evento in programma nella sede storica della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani di Corato.Il Centro e Archivio realizzato dalla Compagnia Acasă in collaborazione con il Comune di Corato all'interno del progetto Open Library – Community Library finanziato dalla Regione Puglia, rappresenta un luogo di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza attiva, pensato come una casa culturale per la città, dove chiunque possa incontrarsi, leggere, scegliere testi da mettere in scena, sia in una dimensione individuale che collettiva.Un luogo inteso come contenitore materiale e immateriale in cui riunire realtà formative e pedagogiche che, attraverso i testi teatrali, possano indagare tematiche, valori e pratiche educative coinvolgendo una comunità ampia.Venerdì 28 marzo a partire dalle 18:30 è prevista una conferenza di presentazione dell'attività con un focus sul ruolo della drammaturgia nel teatro contemporaneo affidata ai giornalisti e studiosi Katia Ippaso e Gaetano Prisciantelli a cui seguirà uno spettacolo itinerante con pezzi liberamente ispirati a drammaturghi del passato e del presente come Dario Fo e Franca Rame, Bertold Brecht, Pina Bausch, William Shakespeare e Molière interpretati da Maria Elena Germinario, Elisabetta Aloia, Maristella Tanzi, Riccardo Spagnulo e Ian Algie con la guida di Valeria Simone come dramaturg.Le attività sono ad ingresso libero e aperte a tutti, sarà un'occasione per festeggiare il teatro e il suo ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità culturale attiva e consapevole.L'Assessore alle Politiche educative e culturali del Comune di Corato Beniamino Marcone presenta l'evento con queste parole: "Dopo l'apertura della community library si avvia un nuovo importante e strategico progetto.Un 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐕𝐈𝐎/𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎𝐝𝐢𝐃𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐠𝐢𝐚 coordinato dalla Compagnia Acasa.Una importante e sfidante scelta che proietta la nostra Biblioteca in una dimensione innovativa e moderna per l'intero territorio.Un luogo di scambio e d'incontro tra professionisti dello spettacolo, appassionati di teatro e semplici lettori che si incontrano in un contesto in cui dialogare sugli aspetti tecnici e tematici dei testi teatrali per confrontare metodologie e conoscere sfumature che compongono i diversi stili e aree del teatro."Il Centro di drammaturgia prevede un archivio di testi dedicati al teatro e alla danza, un'ampia sezione di settore presente all'interno della Biblioteca Comunale di Corato che si articola a partire dai classici dell'antichità fino a esempi più rappresentativi del teatro contemporaneo e d'innovazione, testi che costruiscono una visione dettagliata sulla storia e sull'evoluzione della drammaturgia teatrale e coreutica nazionale e internazionale. Il Centro di Drammaturgia prevede inoltre attività formazione dedicata al pubblico e ai lavoratori dello spettacolo attraverso corsi di scrittura per il teatro condotti da drammaturghi del territorio e tramite la realizzazione di approfondimenti curati da drammaturghi di spicco del territorio nazionale e internazionale, sono già attivi percorsi formativi per le scuole del territorio che prevedono seminari di approfondimento coordinati dalle responsabili del Centro e Archivio "Tutto il Teatro" e letture interpretate da attrici e attori.