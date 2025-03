Al via le visite guidate in Biblioteca con gli istituti scolastici, a cura degli operatori volontari di Servizio Civile Universale

Gli operatori volontari del Servizio Civile Universale coinvolti nel progetto "In Reading", sono lieti di annunciare l'avvio di un ciclo di visite guidate in Biblioteca rivolto alle scuole cittadine, finalizzato a valorizzare e promuovere le attività culturali ed i beni artistici locali.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, si terrà da marzo a giugno, con il coinvolgimento di 34 classi e 700 studenti delle scuole primarie e secondarie.Le visite guidate saranno animate da reading di poesie, filastrocche, letture animate, giochi tematici e da attività, a cura degli operatori volontari, volte ad enfatizzare l'importanza degli obiettivi di Agenda 2030 - in particolar modo il traguardo 4.1, che mira a garantire ad ogni ragazzo e ragazza, pari opportunità nell'accesso a un'educazione primaria e secondaria di qualità. L'intento è di trasformare ogni incontro in un'opportunità di apprendimento ludico e partecipativo.L'iniziativa sarà, infine, un'importante occasione per presentare ai giovani beneficiari i nuovi libri acquistati grazie al contributo del Ministero della Cultura, nonché per far conoscere allestimenti e strumenti innovativi, tra cui i libri in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa), una vera e propria rivoluzione culturale per garantire il diritto alla lettura anche a chi ha abilità diverse.Gli operatori di Servizio Civile Universale del progetto "In reading" esprimono soddisfazione per l'ampia adesione degli istituti scolastici del territorio, la quale testimonia l'entusiasmo e l'interesse crescente da parte del mondo della scuola verso le biblioteche, riconosciute non solo come luogo di lettura, ma come spazio in cui i giovani possono sviluppare competenze linguistiche, logiche e creative