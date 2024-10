Dal 7 ottobre la biblioteca comunale in via Trilussa sarà chiusa al pubblico

L'amministrazione comunale di Corato comunica che, per avviare le operazioni di trasloco dalla sede temporanea alla sede definitiva della Biblioteca Comunale, a far data dal 7 ottobre 2024 la biblioteca comunale sita in via Trilussa,10 sarà chiusa al pubblico.La data di apertura della nuova e definitiva sede della Biblioteca, Largo Plebiscito - Palazzo Gioia, sarà successivamente comunicata.