Corato scelta dal "Formez" come tappa del percorso "PA OK! incontra i territori"
Domani la presentazione del progetto "Qorato Vibra"
Corato - martedì 13 gennaio 2026 12.30 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato accoglie con grande soddisfazione la scelta della nostra città come tappa del percorso nazionale "PA OK! incontra i territori", l'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e attuata da Formez, con il contributo scientifico di SDA Bocconi, dedicata alla valorizzazione delle migliori esperienze di innovazione nella Pubblica Amministrazione.
L'evento si terrà mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 15.30, presso la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale di Corato (sede storica) e rappresenterà un importante momento di visibilità e confronto per il territorio, riconosciuto a livello nazionale per le politiche attivate a sostegno dello sviluppo economico locale, della rigenerazione urbana e del rafforzamento del tessuto produttivo.
Al centro dell'incontro sarà presentato "Qorato Vibra", progetto realizzato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Corato e selezionato come finalista del contest PA OK!. Un progetto che racconta un modello di amministrazione capace di andare oltre la semplificazione burocratica, mettendo in campo una strategia integrata che unisce digitalizzazione dei servizi, supporto alle imprese, politiche di marketing territoriale e valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio.
La scelta di Corato come sede dell'incontro conferma la validità del percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale negli ultimi anni, fondato su una visione strategica di lungo periodo e su un dialogo costante con il mondo produttivo, le associazioni di categoria e gli stakeholder locali. Un percorso che ha generato risultati concreti in termini di attrattività, nuove opportunità di impresa e qualità urbana.
Nel corso del seminario saranno approfonditi:
L'appuntamento rappresenta un'occasione significativa per raccontare l'esperienza di Corato come buona pratica a livello nazionale, confermando il ruolo della città come laboratorio di politiche pubbliche orientate allo sviluppo, alla collaborazione e alla creazione di valore per la comunità.
La partecipazione è libera e aperta a tutti. Corato si prepara così ad accogliere amministratori, funzionari e operatori da diversi territori, condividendo un percorso che mette al centro l'innovazione, il territorio e le persone.
