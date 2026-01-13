Corato scelta dal "Formez" come tappa del percorso "PA OK! incontra i territori"

il ruolo del SUAP come leva di sviluppo economico e innovazione amministrativa;

le politiche pubbliche attivate per sostenere le attività produttive e il commercio di prossimità;

l'impatto delle azioni di rigenerazione urbana sul tessuto economico e sociale;

il valore della co-progettazione pubblico-privata come strumento di crescita condivisa.

Il Comune di Corato accoglie con grande soddisfazione la scelta della nostra città come"PA OK! incontra i territori", l'iniziativa promossa dalla, con il contributo scientifico di, dedicata alla valorizzazione delle migliori esperienze di innovazione nella Pubblica Amministrazione.L'evento si terrà, presso lae rappresenterà un importante momento di visibilità e confronto per il territorio, riconosciuto a livello nazionale per le politiche attivate a sostegno dello sviluppo economico locale, della rigenerazione urbana e del rafforzamento del tessuto produttivo.Al centro dell'incontro sarà presentato "Qorato Vibra", progetto realizzato dallo!. Un progetto che racconta un modello di amministrazione capace di andare oltre la semplificazione burocratica, mettendo in campo una strategia integrata che unisce digitalizzazione dei servizi, supporto alle imprese, politiche di marketing territoriale e valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio.La scelta di Corato come sede dell'incontro conferma la validità del percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale negli ultimi anni, fondato su una visione strategica di lungo periodo e su un dialogo costante con il mondo produttivo, le associazioni di categoria e gli stakeholder locali. Un percorso che ha generato risultati concreti in termini di attrattività, nuove opportunità di impresa e qualità urbana.Nel corso del seminario saranno approfonditi:È previsto inoltre un contributo di Formez dedicato alla metodologia del contest PA OK!, al valore delle esperienze innovative selezionate e alle potenzialità di replicabilità dei modelli sviluppati nei diversi contesti territoriali., confermando il ruolo della città come laboratorio di politiche pubbliche orientate allo sviluppo, alla collaborazione e alla creazione di valore per la comunità.La partecipazione è libera e aperta a tutti. Corato si prepara così ad accogliere amministratori, funzionari e operatori da diversi territori, condividendo un percorso che mette al centro l'innovazione, il territorio e le persone.