Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato

Corato - giovedì 7 agosto 2025
In vista della pausa estiva, sono previste due settimane di sospensione delle attività per la biblioteca comunale M.R. Imbriani
di Corato, la quale resterà chiusa da mercoledì 13 a mercoledì 27 agosto.
I servizi riprenderanno regolarmente giovedì 28 agosto.
