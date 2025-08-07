Biblioteca Imbriani Corato
Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato

Le attività riprenderanno a fine agosto

Corato - giovedì 7 agosto 2025
In vista della pausa estiva, sono previste due settimane di sospensione delle attività per la biblioteca comunale M.R. Imbriani di Corato, la quale resterà chiusa da mercoledì 13 a mercoledì 27 agosto.

I servizi riprenderanno regolarmente giovedì 28 agosto.
