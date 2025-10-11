Biblioteca Imbriani Corato
Biblioteca Imbriani Corato
Attualità

Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre

Il prestito e la consultazione dei libri saranno effettuate in Palazzo Gioia

Corato - sabato 11 ottobre 2025
La sede storica della biblioteca comunale M.R. Imbriani sarà aperta nel mese di ottobre dal lunedì al venerdì, in fasce pomeridiane o mattutine a seconda delle giornate di riferimento.

In particolare, dal lunedì al venerdì sarà accessibile nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19. Inoltre, il martedì e il giovedì sarà fruibile di mattina, dalle ore 9 alle ore 12.

I servizi di prestito e consultazione saranno erogati nella sede di Palazzo Gioia.
  • Biblioteca
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
11 ottobre 2025 Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
Altri contenuti a tema
I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani Aperta anche il sabato mattina
Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato Vita di Città Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato Le attività riprenderanno a fine agosto
Chiusura straordinaria della Biblioteca Comunale di Corato Vita di Città Chiusura straordinaria della Biblioteca Comunale di Corato La struttura resterà chiusa al pubblico a fine aprile e inizio maggio
Don Lorenzo Milani: le sfide del presente Cultura Don Lorenzo Milani: le sfide del presente L’incontro si terrà venerdì 7 marzo nella Biblioteca comunale “M. R. Imbriani” in Largo Plebiscito alle ore 18,00.
“Nati per leggere”: presentato il progetto che porterà piccole biblioteche negli studi pediatrici Cultura “Nati per leggere”: presentato il progetto che porterà piccole biblioteche negli studi pediatrici L'iniziativa coinvolgerà tutti gli studi pediatrici della città
"Lettori alla Pari" la biblioteca Itinerante da domani nella città di Corato Cultura "Lettori alla Pari" la biblioteca Itinerante da domani nella città di Corato Fino al 16 Aprile sarà possibile visitarla presso Palazzo di Città
Biblioteca, Giovani democratici: «Estesi i limiti degli orari pomeridiani» Politica Biblioteca, Giovani democratici: «Estesi i limiti degli orari pomeridiani» «Contenti del fatto di essere stati ascoltati dall'amministrazione»
Demos: «Biblioteca, il servizio non è mai stato interrotto e prosegue regolarmente» Politica Demos: «Biblioteca, il servizio non è mai stato interrotto e prosegue regolarmente» La replica ai Giovani democratici: «Nulla è segreto né nascosto»
Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura
11 ottobre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
10 ottobre 2025 Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
10 ottobre 2025 Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
Al fianco dei più piccoli: si presenta a Corato il programma “Innesti – Minori”
10 ottobre 2025 Al fianco dei più piccoli: si presenta a Corato il programma “Innesti – Minori”
Inclusione sportiva: torna a Corato il Torneo delle 4 Torri
10 ottobre 2025 Inclusione sportiva: torna a Corato il Torneo delle 4 Torri
I Lions incontrano la città
9 ottobre 2025 I Lions incontrano la città
Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sospese 90 giorni dalla Federnuoto
9 ottobre 2025 Chiara Tarantino e Benedetta Pilato sospese 90 giorni dalla Federnuoto
“Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente
9 ottobre 2025 “Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.