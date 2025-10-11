Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre

Il prestito e la consultazione dei libri saranno effettuate in Palazzo Gioia

La sede storica della biblioteca comunale M.R. Imbriani sarà aperta nel mese di ottobre dal lunedì al venerdì, in fasce pomeridiane o mattutine a seconda delle giornate di riferimento.



In particolare, dal lunedì al venerdì sarà accessibile nel pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19. Inoltre, il martedì e il giovedì sarà fruibile di mattina, dalle ore 9 alle ore 12.



I servizi di prestito e consultazione saranno erogati nella sede di Palazzo Gioia.