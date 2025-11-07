Corato Sociale, prima assemblea di Comunità nella sede storica della Biblioteca Comunale

Fare rete: costruire la comunità cittadina di chi opera nel sociale, con l'istituzione di una rete integrata e stabile. Comunicare: dare visibilità ad attori e servizi del welfare cittadino e favorire un migliore accesso alle opportunità per la cittadinanza. Apprendere: rafforzare la cultura della solidarietà, attraverso la ricerca partecipata e la formazione. Innovare: progettare insieme il futuro del welfare cittadino per rispondere meglio alle esigenze del territorio.

L'11 Novembre si terrà la prima Assemblea di Comunità nell'ambito di Corato Sociale, il progetto di welfare partecipativo promosso dal Comune di Corato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS.L'incontro si svolgerà dalle 16.30 presso la sede storica della Biblioteca Comunale (Largo Plebiscito 29) e prevede la presentazione del progetto Corato Sociale e dei risultati emersi dai questionari e dai focus group condotti nelle scorse settimane, oltre ad un confronto pubblico aperto alla cittadinanza e agli operatori sui problemi sociali del territorio e sulle strategie di welfare da attivare insieme.Il progetto punta a:Dopo le attività preliminari che si sono svolte nelle scorse settimane (mappatura delle realtà del territorio, distribuzione di questionari, focus group), l'incontro di martedì 11 novembre entra nel vivo del progetto Corato Sociale, avviando la costruzione della rete tra tutte le realtà che operano nel welfare. L'incontro è quindi aperto a tutte e tutti: Enti del Terzo Settore, volontari, professionisti, cittadinanza attiva, personale scolastico e delle pubbliche amministrazioni.Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di CoratoFelice Addario, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di CoratoGiulio D'Imperio, Consigliere Delegato al Terzo Settore del Comune di CoratoRosa Franco, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETSAlessandro Cobianchi, Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETSRosalba Di Terlizzi, Psicologa di comunitàViviana Neglia, Facilitatrice e counselorLoredana Tassiello, Funzionario Servizi Sociali del Comune di Corato - Referente Corato Sociale