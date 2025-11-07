Biblioteca comunale
Biblioteca comunale
Vita di Città

Corato Sociale, prima assemblea di Comunità nella sede storica della Biblioteca Comunale

Appuntamento l'11 Novembre alle ore 16.30

Corato - venerdì 7 novembre 2025 11.27 Comunicato Stampa
L'11 Novembre si terrà la prima Assemblea di Comunità nell'ambito di Corato Sociale, il progetto di welfare partecipativo promosso dal Comune di Corato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS.

L'incontro si svolgerà dalle 16.30 presso la sede storica della Biblioteca Comunale (Largo Plebiscito 29) e prevede la presentazione del progetto Corato Sociale e dei risultati emersi dai questionari e dai focus group condotti nelle scorse settimane, oltre ad un confronto pubblico aperto alla cittadinanza e agli operatori sui problemi sociali del territorio e sulle strategie di welfare da attivare insieme.

Il progetto punta a:
  1. Fare rete: costruire la comunità cittadina di chi opera nel sociale, con l'istituzione di una rete integrata e stabile.
  2. Comunicare: dare visibilità ad attori e servizi del welfare cittadino e favorire un migliore accesso alle opportunità per la cittadinanza.
  3. Apprendere: rafforzare la cultura della solidarietà, attraverso la ricerca partecipata e la formazione.
  4. Innovare: progettare insieme il futuro del welfare cittadino per rispondere meglio alle esigenze del territorio.

Dopo le attività preliminari che si sono svolte nelle scorse settimane (mappatura delle realtà del territorio, distribuzione di questionari, focus group), l'incontro di martedì 11 novembre entra nel vivo del progetto Corato Sociale, avviando la costruzione della rete tra tutte le realtà che operano nel welfare. L'incontro è quindi aperto a tutte e tutti: Enti del Terzo Settore, volontari, professionisti, cittadinanza attiva, personale scolastico e delle pubbliche amministrazioni.

Programma

Racconto del progetto & Saluti istituzionali
Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco del Comune di Corato
Felice Addario, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Corato
Giulio D'Imperio, Consigliere Delegato al Terzo Settore del Comune di Corato
Rosa Franco, Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS
Alessandro Cobianchi, Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS

Restituzione dei risultati dell'indagine condotta attraverso questionari e focus group
Rosalba Di Terlizzi, Psicologa di comunità
Viviana Neglia, Facilitatrice e counselor

Interventi dalla platea

Chiusura dei lavori
Loredana Tassiello, Funzionario Servizi Sociali del Comune di Corato - Referente Corato Sociale
  • Biblioteca
Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua
7 novembre 2025 Regionali, Depalma lancia le sfide dell'oggi su agricoltura e carenza di acqua
Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo
6 novembre 2025 Da gruppo di amici ad associazione ricreativa culturale: “Ngapp” prima che prenda il volo
Altri contenuti a tema
Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre Attualità Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre Il prestito e la consultazione dei libri saranno effettuate in Palazzo Gioia
I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani Attualità I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani Aperta anche il sabato mattina
Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato Chiusura estiva per la biblioteca M.R. Imbriani di Corato Le attività riprenderanno a fine agosto
Chiusura straordinaria della Biblioteca Comunale di Corato Chiusura straordinaria della Biblioteca Comunale di Corato La struttura resterà chiusa al pubblico a fine aprile e inizio maggio
Don Lorenzo Milani: le sfide del presente Cultura Don Lorenzo Milani: le sfide del presente L’incontro si terrà venerdì 7 marzo nella Biblioteca comunale “M. R. Imbriani” in Largo Plebiscito alle ore 18,00.
“Nati per leggere”: presentato il progetto che porterà piccole biblioteche negli studi pediatrici Cultura “Nati per leggere”: presentato il progetto che porterà piccole biblioteche negli studi pediatrici L'iniziativa coinvolgerà tutti gli studi pediatrici della città
"Lettori alla Pari" la biblioteca Itinerante da domani nella città di Corato Cultura "Lettori alla Pari" la biblioteca Itinerante da domani nella città di Corato Fino al 16 Aprile sarà possibile visitarla presso Palazzo di Città
Biblioteca, Giovani democratici: «Estesi i limiti degli orari pomeridiani» Politica Biblioteca, Giovani democratici: «Estesi i limiti degli orari pomeridiani» «Contenti del fatto di essere stati ascoltati dall'amministrazione»
Chi è Gloria: percorso e competenze
6 novembre 2025 Chi è Gloria: percorso e competenze
"Sorella morte ", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto
6 novembre 2025 "Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto
Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
6 novembre 2025 Siglato il protocollo operativo sulle aggressioni e violenze agli operatori sanitari nell’area metropolitana di Bari
6
“Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo
6 novembre 2025 “Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo
Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese»
6 novembre 2025 Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese»
Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini: domani l'incontro a Corato
6 novembre 2025 Alleanze Educative-Esperienze generative oltre i confini: domani l'incontro a Corato
Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria
5 novembre 2025 Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria
I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
5 novembre 2025 I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.