Attualità
I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani
Aperta anche il sabato mattina
Corato - domenica 14 settembre 2025
Con la ripresa della consueta quotidianità, anche la Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani cambia i suoi orari, adeguandosi alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini appassionati di lettura e desiderosi di fare ricerche.
Di seguito il nuovo calendario fissato per l'autunno e l'inverno, sottolineando che la struttura sarà aperta anche il sabato mattina:
- la mattina: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- il pomeriggio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.