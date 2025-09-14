Biblioteca comunale
Attualità

I nuovi orari della Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani

Aperta anche il sabato mattina

Corato - domenica 14 settembre 2025
Con la ripresa della consueta quotidianità, anche la Biblioteca comunale di Corato M.R. Imbriani cambia i suoi orari, adeguandosi alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini appassionati di lettura e desiderosi di fare ricerche.

Di seguito il nuovo calendario fissato per l'autunno e l'inverno, sottolineando che la struttura sarà aperta anche il sabato mattina:
  • la mattina: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
  • il pomeriggio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
