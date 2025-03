Don Lorenzo Milani: le sfide del presente

Nel 2023, il Teatro Comunale nell'ambito della stagione teatrale ha ospitò lo spettacolo "Cammelli a Barbiana" di Luigi D'Elia, dedicato alla figura del priore di Barbiana e alla sua rivoluzionaria esperienza educativa.Lo scorso anno è stato dedicato a don Milani un "Venerdì culturale", in occasione del centenario della sua nascita.Ancora una volta il Comune di Corato si fa promotore di un incontro-dibattito su don Milani e le sfide per il presente del suo insegnamento.Non un ricordo nostalgico del priore di Barbiana, ma un modo per proporre, in un momento di disorientamento etico e politico, un modello radicale da cui trarre, possibilmente, ispirazione, suggerimenti e orientamento per il nostro tempo.Dialogheranno Agostino Burberie e Lauro Seriacopi, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione don Lorenzo Milani, con la presenza del Sindaco, Corrado De Benedittis, dell'assessore Beniamino Marcone e il presidente della Commissione P. I. e politiche culturali Eliseo Tambone.L'incontro si terrà venerdì 7 marzo nella Biblioteca comunale "M. R. Imbriani" in Largo Plebiscito alle ore 18,00.Inoltre, il Comune di Corato ha concesso il Patrocinio morale alla organizzazione della 1a riunione delle realtà milaniane della Regione Puglia, promossa dalla stessa Fondazione don Lorenzo Milani che si terrà sabato, 8 marzo, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città.