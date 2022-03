Corato si colora: che sta accadendo nelle nostre piazze?

7 foto Corato si colora: ecco "Sciucuà"

Si tratta della terza fase di "", il progetto di rigenerazione, animazione e abbellimento dello spazio urbano, che già da lunedì 14 marzo ha dato il via al primo laboratorio ", seguito dal laboratorio di auto-costruzione "": l'obiettivo, come riportato nel comunicato stampa del 10 marzo, è quello di "costruire insieme scenari di senso e di collaborazione civica".Questi laboratori stanno coinvolgendo un crescente numero di cittadini per la maggior parte, oltre che un gran numero di associazioni territoriali quali Murgia Queer, Adisco Corato, Puliamo Corato, Abracadanze Corato, ANPI Corato "Maria Diaferia", Fidapa BPW Italy - Sezione Di Corato, Harambè, Ecotecalab Adisco Corato, Harambè, Centro Italo Venezolano e Corato Open Space.Le piazze coratine coinvolte si sono così colorate e ringiovanite stupendo positivamente i passanti: stupore che spesso manifestano condividendo foto e video delle "nuove" piazze sulle piattaforme social.Anche ilha mostrato la sua simpatia per il progetto di rigenerazione urbana, collaborando in prima linea per la realizzazione delle installazioni e supportando le varie attività con post e materiale fotografico.Questa sera in Largo Abbazia continuerà il laboratorio "La Fabbrica delle Rose" e inizierà il laboratorio "Street Art" in Via Nicola Salvi. Per le attività dei prossimi giorni è possibile consultare la locandina con il programma completo.