Vita di Città
Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
Il Comune lancia un avviso pubblico per raccogliere proposte culturali e artistiche da inserire nel cartellone natalizio
Corato - giovedì 23 ottobre 2025 9.46 Comunicato Stampa
L'Amministrazione Comunale di Corato – Assessorato alle Politiche Educative e Culturali – promuove un avviso pubblico esplorativo finalizzato alla raccolta di proposte di iniziative culturali, artistiche e di spettacolo da inserire nel cartellone natalizio "INCANTO – Natale a Corato 2025", in programma dal 5 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.
L'obiettivo è offrire alla cittadinanza e ai visitatori un programma di eventi di qualità, capaci di valorizzare il patrimonio storico-culturale locale, incentivare la partecipazione comunitaria e favorire i flussi turistici durante le festività.
Possono partecipare associazioni, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, operanti nei settori culturali, sociali, artistici e ricreativi, che rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento comunale per la concessione di contributi economici e patrocini.
Le proposte, da realizzarsi esclusivamente sul territorio comunale di Corato in spazi pubblici o aperti al pubblico, dovranno rientrare in una delle seguenti aree tematiche:
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del 5 novembre 2025, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it con oggetto: "INCANTO – Natale a Corato 2025 – Proposta di iniziativa".
Le proposte saranno valutate da una Commissione comunale sulla base di criteri di qualità artistica, originalità, capacità di coinvolgimento del pubblico, diffusione territoriale e collaborazione tra operatori.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di integrare il programma con eventi di particolare rilevanza culturale e strategica per la promozione del territorio.
È possibile consultare l'avviso completo e scaricare i modelli di domanda sul sito del Comune di Corato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Cultura all'indirizzo: chiara.zucaro@comune.corato.ba.it
L'obiettivo è offrire alla cittadinanza e ai visitatori un programma di eventi di qualità, capaci di valorizzare il patrimonio storico-culturale locale, incentivare la partecipazione comunitaria e favorire i flussi turistici durante le festività.
Possono partecipare associazioni, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, operanti nei settori culturali, sociali, artistici e ricreativi, che rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento comunale per la concessione di contributi economici e patrocini.
Le proposte, da realizzarsi esclusivamente sul territorio comunale di Corato in spazi pubblici o aperti al pubblico, dovranno rientrare in una delle seguenti aree tematiche:
- Area A – Eventi e rassegne di spettacolo dal vivo (teatro, danza, arti di strada, mostre);
- Area B – Animazione per bambini e famiglie (giochi, laboratori, spettacoli, musica, pittura, ecc.);
- Area C – Musica (esibizioni di singoli artisti o gruppi musicali).
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del 5 novembre 2025, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it con oggetto: "INCANTO – Natale a Corato 2025 – Proposta di iniziativa".
Le proposte saranno valutate da una Commissione comunale sulla base di criteri di qualità artistica, originalità, capacità di coinvolgimento del pubblico, diffusione territoriale e collaborazione tra operatori.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di integrare il programma con eventi di particolare rilevanza culturale e strategica per la promozione del territorio.
È possibile consultare l'avviso completo e scaricare i modelli di domanda sul sito del Comune di Corato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Cultura all'indirizzo: chiara.zucaro@comune.corato.ba.it