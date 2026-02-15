ladro
Cronaca

Allarme sicurezza in città

Furti, truffe e rapine nell’ultima settimana

Corato - domenica 15 febbraio 2026 6.51
Venerdì sera ignoti si sono introdotti in un'abitazione di via San Domenico approfittando dell'assenza dei proprietari, una coppia di anziani. I malviventi sono riusciti ad aprire la cassaforte e a sottrarre gioielli e preziosi Un'azione rapida e mirata, che lascia pensare a un gruppo ben organizzato e informato sulle abitudini delle vittime.
Nella giornata di venerdì un'altra anziana è stata raggirata da individui che si sono presentati alla porta fingendosi carabinieri. Con una scusa credibile e un atteggiamento rassicurante, sono riusciti a entrare in casa e a sottrarre denaro e oggetti di valore. Un metodo purtroppo noto, che continua a colpire soprattutto le persone più fragili.
Due giorni fa una donna è stata vittima di una rapina subito dopo essere uscita dalla propria abitazione. L'aggressore l'ha sorpresa alle spalle, strappandole la borsa e fuggendo rapidamente. L'episodio ha generato forte preoccupazione nel quartiere, già scosso dai recenti fatti.
La successione di episodi in così breve tempo sta alimentando un clima di insicurezza diffusa.
