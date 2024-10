Corato sotto scacco: 5 auto in fiamme negli ultimi 5 giorni

Con l'incendio di una, il bilancio delle auto distrutte dalle fiamme negli ultimi, nella sola Corato, sale a. Anche questa volta il rogo è scoppiato in via Morelli, dove sono state incendiate altre due auto. Sempre uguale la dinamica: le fiamme sono partite dal vano motore, intorno alle ore 01.30.Pochi minuti dopo, l'intervento deidelcittadino che hanno circoscritto l'incendio, senza però riuscire ad individuare, come in tutti gli altri casi, tracce di inneschi o altri materiali infiammabili. Il loro pronto intervento, e quello di una volante del, non è però riuscito a domare le polemiche e le paure dei residenti della zona. Qui, infatti, in via Morelli, nella notte il 10 e l'11 ottobre scorsi, altre due vetture sono state distrutte in un incendio.L'episodio, avvenuto intorno alle ore 02.00 è partito da una, ma le fiamme si sono diffuse anche sulla parte posteriore di una, posteggiata davanti e rimasta danneggiata. Avvertiti dai residenti, sul posto sono intervenuti i. Nel mezzo, altri due incendi, a distanza di poche ore. Il primo, alle ore 20.30 di domenica, in un deposito di auto sulla strada provinciale 231, dove è andata in fumo un'. Sono dopo intervenuti iPoche ore dopo, nel corso della notte, alle ore 03.30, un'altra auto è stata parzialmente distrutta dalle fiamme: si tratta di unaparcheggiata in piazza don Masciavè. Anche per questo secondo rogo sono accorsi iper domare le fiamme. In tutti i casi, la natura dell'incendio è in fase di accertamento.