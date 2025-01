Corato ufficialmente riconosciuta "Città d’Arte"

Il Comune di Corato è stato ufficialmente incluso nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'Arte.Questo prestigioso riconoscimento, sancito dalla Determinazione Dirigenziale n. 056/DIR/2025/00010 della Regione Puglia, premia il ricco patrimonio storico, artistico e culturale della città, posizionandola tra le mete di maggior rilievo della regione.La decisione è il risultato di un'attenta istruttoria che ha confermato il possesso dei requisiti necessari, come previsto dalle linee guida regionali. Corato si distingue per: insiemi monumentali e siti di interesse storico-artistico e un'offerta culturale diversificata, con istituzioni come la Biblioteca Comunale Matteo Renato Imbriani, il Museo della città e del territorio e il Teatro Comunale, definito il "Piccolo Petruzzelli", un centro pulsante per la musica, la prosa e le arti performative.Le ricchezze di Corato non si fermano al patrimonio architettonico: la città ospita un calendario ricco di eventi e manifestazioni culturali, tra cui il Carnevale Coratino, il festival jazz Gusto Jazz e il tradizionale Pendio, che celebrano la vitalità della comunità locale.Corato si distingue anche per le sue tradizioni agricole e la rinomata produzione di olio extravergine d'oliva dalla cultivar Coratina, emblema del territorio.Questo riconoscimento rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo turistico della città: non solo valorizza il ricco patrimonio di Corato ma apre nuove opportunità per il settore turistico e culturale. L'inclusione nell'elenco regionale permetterà, tra l'altro, di beneficiare di agevolazioni per la promozione territoriale e lo sviluppo turistico."Il riconoscimento di Corato come Città d'Arte è il risultato di una scelta amministrativa e politica ben precisa, che negli ultimi anni ha puntato con convinzione sugli investimenti nel settore culturale. Questo traguardo premia un percorso strategico e a lungo termine, che ha sempre considerato la cultura non come una spesa, ma come un investimento duraturo per il futuro della città.Lo dimostra il fatto che la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale è una priorità costantemente riportata nelle linee programmatiche dell'Amministrazione.Crediamo fermamente che la cultura sia un motore di sviluppo economico, turistico e sociale, e questo riconoscimento ci dà ulteriore conferma che stiamo percorrendo la strada giusta.Tuttavia, non ci consideriamo arrivati. Questo risultato non è un punto d'arrivo, ma piuttosto un punto di partenza che ci spinge a fare ancora di più. Vogliamo continuare a lavorare con determinazione per consolidare Corato come un punto di riferimento culturale nella regione e oltre.Il successo di questo percorso è stato reso possibile grazie alla straordinaria sinergia e cooperazione presente tra gli assessori che compongono la Giunta Comunale e a una macchina amministrativa che funziona, con il fondamentale impegno del servizio cultura-turismo-suap e un indirizzo dirigenziale che ha saputo guidare e supportare le scelte politiche.È il frutto di una sinergia tra visione politica, lavoro tecnico e il coinvolgimento della comunità.Questo riconoscimento ci motiva a continuare a investire sulla cultura come strumento di crescita e coesione, per regalare a Corato un futuro che onori il suo straordinario passato." Affermano il Sindaco, Corrado De Benedittis, l'Assessore alle Attività Produttive Concetta Bucci e l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone."Il riconoscimento di Corato come Città d'Arte è un risultato di grande valore, che premia l'impegno costante degli ultimi tre anni.Nonostante le difficoltà dovute a una disponibilità di personale estremamente ridotta, siamo riusciti, grazie alla determinazione e alla dedizione di tutti, a valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio storico e culturale.Questo traguardo è frutto di un lavoro metodico e appassionato: abbiamo promosso il recupero e la tutela dei beni culturali, organizzato eventi significativi e potenziato la collaborazione con le realtà locali. Ogni iniziativa è stata pensata per mettere in risalto la bellezza e l'unicità di Corato, dimostrando che, anche con risorse limitate, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi.Questo riconoscimento è un segno tangibile dell'importanza del nostro lavoro e una spinta per continuare a investire sul futuro della città.L'intera comunità coratina, che ha sempre sostenuto e partecipato attivamente alle nostre attività, è la vera destinataria di questo successo.Guardiamo avanti con entusiasmo, consapevoli che questo è solo l'inizio di un percorso che punta a consolidare Corato come meta turistica e culturale di riferimento." Hadichiarato il Dirigente del I Settore del Comune di Corato, Pippo Sciscioli