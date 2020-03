Coronavirus, rinviato il Referendum

Il Coronavirus fa slittare anche il Referendum previsto per il prossimo 29 marzo 2020. Lo ha deciso il Consilgio dei Ministri tenutosi nella giornata di oggi. A comunicarlo in conferenza stampa nel primo pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.«Abbiamo deliberato il rinvio del referendum costituzionale fissato a fine mese. Siamo ormai in prossimità della data e bisognava fare chiarezza sul punto. Abbiamo valutato l'opportunità di rinviarlo sine die, ovvero non c'è ancora una nuova data», queste le parole del premier.