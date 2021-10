Costumi e auto d'epoca a Corato, torna "Moda al volante"

Liniziativa apre le stagione culturale autunnale della nostra Città e si consolida nel suo prestigio grazie alla collaborazione con la Scuderia Fieramosca di Barletta, Club Auto e Moto storiche federato ASI e con la sede coratina della AVEA (Amatori Veicoli dEpoca Associati).

La manifestazione si terrà Domenica 7 novembre 2021 e vedrà il seguente programma:

* Ore 9.00: Raduno in Via G. Ameglio (Scuola Imbriani)

* Ore 11.00: Carosello su viali e corsi cittadini e presentazione in Piazza

Cesare Battisti

* Ore 13.00 Stazionamento e clacsonata su Via Duomo

È prevista una quota di partecipazione che darà diritto a ricevere il box "mordi e fuggi" e sconti su bar e menù pranzo i locali convenzionati previa prenotazione.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che possiedono unautomobile d'epoca, previa prenotazione entro le ore 17.00 del 6 Novembre 2021, tramite modulo di iscrizione on-line a questo link

o in versione cartacea scaricabile dal sito www.prolococorato.it e da consegnare presso la sede della Pro Loco in Piazza Sedile, 41.

È obbligatorio per i partecipanti (conducente e trasportati) abbigliamento a tema.

Oltre a ringraziare chi già in maniera entusiasta si sta iscrivendo in queste ore, ci preme esprimere riconoscenza nei confronti del Pastificio Granoro per il supporto alle varie iniziative Pro Loco al SerCorato per la collaborazione consolidata.

