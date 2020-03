Covid 19, sospese le rappresentazioni teatrali. Possibile il rimborso dei singoli biglietti

A seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di seguito alla nota del Teatro Pubblico Pugliese del 5 marzo 2020, le rappresentazioni teatrali programmate fino al 3 aprile 2020 sono sospese.Per gli spettacoli inseriti nel cartellone, i rimborsi saranno consentiti esclusivamente a favore di coloro che hanno acquistato i biglietti per i singoli spettacoli, laddove non volessero confermarne l'acquisto. Gli abbonati potranno utilizzare il medesimo titolo di ingresso nelle nuove date.Laddove, invece, non sarà possibile recuperare gli spettacoli nel corso della stessa stagione, si procederà al rimborso anche a favore degli abbonati, secondo le indicazioni che saranno fornite.Sarà data notizia della riprogrammazione degli spettacoli in calendario.