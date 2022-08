Covid, 23 decessi registrati in Puglia nelle ultime ore

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a giovedì 4 agosto 2022.457328 Area Metropolitana di Bari286044 Provincia di Lecce200875 Provincia di Foggia191632 Provincia di Taranto132985 Provincia di Brindisi123523 Provincia Bat13625 residenti fuori regione4733 provincia di residenza non nota14107451218651013514818862 (23 nelle ultime ore)50402455 (26 in meno rispetto a ieri), compresi i 17 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri)161673047 (tasso di positività del 18.85%)Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​855 Area Metropolitana di Bari760 Provincia di Lecce455 Provincia di Taranto322 Provincia di Brindisi316 Provincia di Foggia213 Provincia Bat113 casi di residenti fuori regione13 casi di provincia in via di definizione